БТ будет транслировать Олимпиаду в Пекине

Пять дней до старта зимней Олимпиады в Пекине. Уже в пятницу на стадионе "Птичье гнездо" зажжется огонь Игр. Белорусов на олимпийских площадках ожидаем в день открытия. Будем болеть за Константина Милюкова - он выступит на предварительном этапе с короткой программой по фигурному катанию. Телеканалы Белтелерадиокомпании запланировали трансляцию около 220 часов олимпийского контента.