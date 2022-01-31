БТ будет транслировать Олимпиаду в Пекине
Пять дней до старта зимней Олимпиады в Пекине. Уже в пятницу на стадионе "Птичье гнездо" зажжется огонь Игр. Белорусов на олимпийских площадках ожидаем в день открытия. Будем болеть за Константина Милюкова - он выступит на предварительном этапе с короткой программой по фигурному катанию. Телеканалы Белтелерадиокомпании запланировали трансляцию около 220 часов олимпийского контента.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Белорусы выступят в шести видах спорта.