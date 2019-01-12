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Будет ли первая медаль? Сегодня Ирина Кривко в гонке преследования стартует с 5 места

Отыграть 6 секунд и попасть на первый подиум в сезоне. Немецкий Оберхоф принимает четвертый этап Кубка мира по биатлону. В женской гонке преследования выступят четыре белоруски. Лучшая позиция у Ирины Кривко. Она уйдет на дистанцию 5-й, в шести секундах от третьего места. Динара Алимбекова отправится на трассу 25-й, Ирина Кручинкина - 30-й, Анна Сола - 53-й. Старт гонки в 14:45. Прямая трансляция на "Беларусь 5".

В мужской пасьют по итогам спринта отобрались также 4 представителя Беларуси. Раньше всех покорять лыжню и стрельбище Оберхофа в субботу отправится Владимир Чепелин, 16-м. Антон Смольский убежит спустя 10 мест, Роман Елетнов проведет гонку под 34-м стартовым номером, а Сергей Бочарников - под 47-м. Мужское преследование в эфире спортивного канала в 17:00.

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