Будет ли первая медаль? Сегодня Ирина Кривко в гонке преследования стартует с 5 места

Отыграть 6 секунд и попасть на первый подиум в сезоне. Немецкий Оберхоф принимает четвертый этап Кубка мира по биатлону. В женской гонке преследования выступят четыре белоруски. Лучшая позиция у Ирины Кривко. Она уйдет на дистанцию 5-й, в шести секундах от третьего места. Динара Алимбекова отправится на трассу 25-й, Ирина Кручинкина - 30-й, Анна Сола - 53-й. Старт гонки в 14:45. Прямая трансляция на "Беларусь 5".