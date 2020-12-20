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Бундеслига. "Бавария" победила "Байер"

Лучший игрок года поверсии FIFA Роберт Левандовски помог своей "Баварии"победить в матче 13-го тура Бундеслиги леверкузенский "Байер". "Фармацевты"удачно начали встречу, поразив ворота Мануэля Нойера уже на 14-й минуте. Ноперед перерывом Левандовски сравнял счет. А уже во втором тайме в компенсированноевремя поляк оформил дубль. "Бавария" - лидер чемпионата - после13 игр 30 баллов в активе. "Байер" на второй строчке, уступаядва очка.

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