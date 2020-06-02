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Бундеслига. "РБ Лейпциг" побеждает "Кельн"
"Лейпциг" забивает четыре мяча в ворота "Кельна" и приближается к дортмундской "Боруссии" в турнирной таблице Бундеслиги. В гостевом поединке на стадионе "Райн-Энерги" команда Юлиана Нагельсмана победила со счетом 4:2. У Лейпцига - 58 очков, у Дортмунда - 60, у Баварии - 67 баллов.
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