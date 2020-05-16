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Бундеслига возобновится после продолжительной паузы
Сегодня возобновится розыгрыш Бундеслиги - именно чемпионат Германии станет первым из топ-5 европейских первенств, которые произведут рестарт. И сразу - знаменитое рурское дерби, в котором дортмундская "Боруссия" примет "Шальке-04". Пять поединков 26 тура начнется в 16:30.
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