Бундеслига возобновится после продолжительной паузы

Сегодня возобновится розыгрыш Бундеслиги - именно чемпионат Германии станет первым из топ-5 европейских первенств, которые произведут рестарт. И сразу - знаменитое рурское дерби, в котором дортмундская "Боруссия" примет "Шальке-04". Пять поединков 26 тура начнется в 16:30.

