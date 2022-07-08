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Бывшего президента ФИФА Блаттера и экс-президента УЕФА Платини оправдали

Йозеф Блаттер и Мишель Платини оправданы по делу о коррупции. Ранее генеральная прокуратура Швейцарии обвинила бывшего президента ФИФА Блаттера и экс-президента УЕФА Платини в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов. Их отстранили от футбола пожизненно, им грозило до пяти лет тюремного заключения. Сегодня швейцарский суд вынес оправдательный вердикт.

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