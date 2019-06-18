Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции

Французская полиция задержала функционера в пригороде Парижа. Платини вменяются подозрительные действия при выборе места проведения чемпионата мира-2022, победителем которых стал Катар. В декабре 2015 года функционер был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. Позднее комитет по этике ФИФА снял c него обвинения, сократив срок дисквалификации до шести лет.