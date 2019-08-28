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Бывшие игроки БАТЭ Неманья Милунович и Мирко Иванич сыграют на групповой стадии Лиги чемпионов

По сумме двух игр "Црвена Звезда" прошла "Янг Бойз". 2:2 в Швейцарии и 1:1 в Сербии. Также в группу пробились "Олимпиакос" и "Динамо-Загреб", выбившие "Краснодар" и "Русенборг" соответственно.

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