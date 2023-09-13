Симону Халеп дисквалифицировали за допинг на 4 года

Румынская теннисистка Симона Халеп, бывшая первая ракета мира,дисквалифицирована на 4 года за употребление допинга, пишетSputnik.



Осенью 2022 года спортсменку временно отстранили от соревнований в связи с нарушением антидопинговых правил.



Проба румынки, которая была взята во время Открытого чемпионата США (US Open) в августе, показала положительный результат на запрещенный в теннисе препарат "Роксадустат".



Срок наказания Халеп завершится 6 октября 2026 года. Теннисистка уже заявила, что планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о ее дисквалификации.



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