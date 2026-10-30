CAS обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям

Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям уже в текущем сезоне. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России и министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев.

CAS отменил сразу 5 постановлений Совета IIHF, которые препятствовали возвращению российских команд. В Международной федерации уже заявили, что изучат вердикт в ближайшее время и "примут соответствующие решения".

Некоторые эксперты не исключают возможного обжалования данного предписания. Также в официальном Цюрихе заявили, что итоги суда не учитывают практические аспекты подготовки соревнований, а именно - изменения в составе участников, пересмотр форматов турниров, расписания и мер безопасности, а также спонсорской вовлеченности.

В Федерации хоккея Беларуси заявили, что ожидается решение дисциплинарной коллегии IIHF по вопросу восстановления в правах национальной и молодежной сборных Беларуси. Решение CAS вселяет уверенность в положительный результат.