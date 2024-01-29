CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву на четыре года за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в деле о положительной допинг-пробе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт организации.

CAS принял решение дисквалифицировать спортсменку на четыре года, срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин на чемпионате России - 2021. Об этом стало известно после командного турнира Олимпийских игр в Пекине, в котором российская сборная заняла первое место.

"Все соревновательные результаты Камилы Валиевой с 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими последствиями (включая лишение любых титулов, наград, призов и прибыли)", - говорится в решении CAS.

За этот период Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, победительницей чемпионата Европы, двукратной медалисткой чемпионата России, призером этапов и финала Гран-при России. Вопрос о золотых наградах командного турнира Олимпиады находится вне компетенции CAS, решение по поводу возможного перераспределения этих медалей примет Международный олимпийский комитет (МОК).