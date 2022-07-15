CAS отклонил апелляции об отстранении российских клубов от еврокубков

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Российского футбольного союза на решения об отстранении клубов и сборных под эгидой УЕФА на неопределенный срок.

Напомним, что российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года. Апелляции "Зенита", "Динамо", "Сочи" и ЦСКА на участие в евротурнирах также отклонены.