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Cборная Беларуси по футболу принимает Молдову сегодня в 21:30

Закрепиться на первом месте своей группы в Лиге наций сегодня попытается сборная Беларуси по футболу. "Белыя крылы" на столичном "Динамо" принимают Молдову. Во втором квартете дивизиона Д белорусы лидируют с шестью очками, у молдаван - 4 балла и третья строка, вторая позиция и шесть пунктов у команды Люксембурга. Получится ли у коллектива Игоря Криушенко довести число очков до 10-ти, узнаем из прямой трансляции матча 4-го тура на телеканале "Беларусь 5", начало в 21:30.

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