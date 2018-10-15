Cборная Беларуси по футболу принимает Молдову сегодня в 21:30

Закрепиться на первом месте своей группы в Лиге наций сегодня попытается сборная Беларуси по футболу. "Белыя крылы" на столичном "Динамо" принимают Молдову. Во втором квартете дивизиона Д белорусы лидируют с шестью очками, у молдаван - 4 балла и третья строка, вторая позиция и шесть пунктов у команды Люксембурга. Получится ли у коллектива Игоря Криушенко довести число очков до 10-ти, узнаем из прямой трансляции матча 4-го тура на телеканале "Беларусь 5", начало в 21:30.