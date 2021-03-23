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Cборная Беларуси по футболу в субботу стартует в квалификации к чемпионату мира
Уже в субботу на столичном "Динамо" принимаем эстонцев. К слову, в этой команде произошла вспышка коронавируса - главный тренер и 15 игроков, включая основных, вынуждены проходить самоизоляцию и не смогут прилететь в Минск.
А после встречи с Эстонией белорусы отправятся в Бельгию, где во вторник проведут второй матч квалификации. Оппонент тем временем также готовится ко встрече. Команда номер один в мировом рейтинге приехала на сбор в Брюссель. В составе соперника тренируются и такие звезды футбола, как Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку.
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