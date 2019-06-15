Cегодня "Пламя мира" доставят в Молодечно

Меньше недели остается до завершения масштабной эстафеты "Пламя мира". А пока вместе с факелоносцами огонь II Европейских игр продолжает путешествие по Минской области. Накануне главный символ спортивного форума встречали в Смолевичском и Логойском районах. Маршрут проходил через "Великий камень", предприятие холдинга "Амкодор" и завершился возложением цветов у мемориального комплекса "Хатынь". Уже сегодня "Пламя мира" доставят в культурную столицу Минской области - Молодечно. Маршрут эстафеты пройдет также по Заславлю и другим уголкам Минского района.