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Cегодня в Национальном аэропорту Минск встречали белорусского паралимпийца Алексея Талая
2 золотые медали и новый мировой рекорд. Как настоящего героя сегодня встречали в Национальном аэропорту Минск белорусского паралимпийца Алексея Талая. Наш пловец удачно выступил на соревнованиях в Италии в рамках этапа Мировой серии. Достижениями Алексея сейчас восхищаются во всем мире, а на родине приятный сюрприз подготовили поклонники - патриоты Беларуси эмоционально встретили чемпиона.
Белорусский паралимпиец А. Талай установил новый мировой рекорд
Свой личный результат на дистанции 50 метров брассом Алексей улучшил на 10 секунд, установив мировой рекорд, который теперь составляет 1 минуту и 18 секунд. Также белорусу не было равных в комплексном плавании на 150 метров. Талай продолжает целенаправленную подготовку к Паралимпиаде, но до этого еще выступит на чемпионате Европы.
Как раз с континентального форума также рейсом из Амстердама возвращались сегодня дзюдоисты. В португальском Лиссабоне наша сборная завоевала одну награду. В весе выше 78 килограммов бронзу взяла Марина Слуцкая. К слову, в 2017 и 2019 она становилась чемпионкой Европы.
Белорусские дзюдоисты завоевали одну медаль на чемпионате Европы
Лидер нашей женской сборной планово готовится к Олимпийским играм. Тренерский штаб рассчитывает, что дзюдо на Играх в Токио представят 4 атлета. Лицензии в этом виде спортсмены получают за счет рейтинга.
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