Чаусы принимают Кубок Белорусской федерации биатлона

Определились победители и первого в сезоне этапа Кубка Белорусской федерации биатлона: Никита Чигак и Дарья Кабишева -лидеры общего зачета в старшей возрастной группе. Дебютные соревнования стреляющих лыжников принимал новый спорткомплекс в Чаусах. Накануне Никита и Дарья (по сути, ближайший резерв национальной сборной Беларуси) победили в масс-стартах, а сегодня представителям Витебской области не было равных в смешанной эстафете: серебро у дружины центрального региона - Златы Филиппенко и Вячеслава Андреева, бронза - у ВикторииШашковойи Дениса Еремова из Витебска.



Отметим, с вводом нового спорткомплекса в Чаусах география соревнований расширяется. Это уже четвертый сезон Кубка Белорусской федерации биатлона. Напомним, за победы в общем зачете борются юные спортсмены в четырех возрастных группах, а формат турнира схож со взрослым Кубком мира. Второй этап соревнований пройдет в Гомеле с 20 по 22 августа.



