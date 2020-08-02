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Чаусы принимают Кубок Белорусской федерации биатлона
Определились победители и первого в сезоне этапа Кубка Белорусской федерации биатлона: Никита Чигак и Дарья Кабишева -лидеры общего зачета в старшей возрастной группе. Дебютные соревнования стреляющих лыжников принимал новый спорткомплекс в Чаусах. Накануне Никита и Дарья (по сути, ближайший резерв национальной сборной Беларуси) победили в масс-стартах, а сегодня представителям Витебской области не было равных в смешанной эстафете: серебро у дружины центрального региона - Златы Филиппенко и Вячеслава Андреева, бронза - у ВикторииШашковойи Дениса Еремова из Витебска.
Отметим, с вводом нового спорткомплекса в Чаусах география соревнований расширяется. Это уже четвертый сезон Кубка Белорусской федерации биатлона. Напомним, за победы в общем зачете борются юные спортсмены в четырех возрастных группах, а формат турнира схож со взрослым Кубком мира. Второй этап соревнований пройдет в Гомеле с 20 по 22 августа.
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