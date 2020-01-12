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ЧЕ-2020. Беларусь близка к выходу в основной раунд

Сборной Беларуси по гандболу хватит даже ничьи в матче с Черногорией, чтобы оказаться в основном раунде чемпионата Европы. Во втором туре, напомним, белорусы уступили хорватам 23:31, а черногорцы были сильнее сербов 22:21. Завтра в очном противостоянии путевку в следующий раунд разыграют Беларусь и Черногория, в 20:15 начало встречи.

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