ЧЕ-2020 по футболу - Англия вышла в финал

Сборная Англии одержала победу над командой Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы - 2020. Со счетом 1:1 закончилось основное время. Отличились только датчане. Вначале Дамсгорд - со штрафного, а затем был зафиксирован автогол Кьера. И это уже 11-й ляп на текущем турнире - исторический антирекорд. Победителя определили в дополнительное время. Решающий мяч в первом экстра-тайме забил Харри Кейн. Форвард не реализовал пенальти, так как удар парировал Каспер Шмейхель, однако затем капитан исправился, сыграв на добивании, - 2:1. В финале англичане встретятся с итальянцами. Матч 11 июля также состоится на "Уэмбли".



