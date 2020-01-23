На чемпионате Европы по фигурному катанию установлен новый мировой рекорд

С мировым рекордом и с представительством одной страны на пьедестале. Таковы итоги короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в австрийском Граце. Отметим, трио российских дуэтов заняли пьедестал. А Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили мировой рекорд, набрав 82,34 балла. Белорусы в этом виде программы участие не принимали.