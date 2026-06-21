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Человек против МАЗа и чемоданчики по 170 кг - в Ушачах в шестой раз прошел фестиваль "ЭкстримПрорыв"
От грузового триала и трофи-рейдов на квадроциклах до эндуро и экзотического стант-райдинга. Городской поселок Ушачи в шестой раз стал домашней площадкой фестиваля по экстремальным видам спорта. Гостям праздника повезло не только с развлечениями, но и с погодой, так что от палящего солнца плавился не только асфальт.
Особенным украшением мероприятия стал турнир по силовому многоборью. Атлеты толкали МАЗ, тянули внедорожник под оглушительную поддержку публики. Как Ушачи превратился в белорусскую столицу экстрима и почему жители Беларуси все больше предпочитают адреналин?
В июне все дороги тех, кто любит пощекотать нервишки или почувствовать вкус адреналина, неизменно ведут в Ушачи, а сам городской поселок, население которого не превышает 6 тыс. жителей, превращается в столицу белорусского экстрима.
Дорога тут становится сценой, поляна с препятствиями - площадкой для испытания на ловкость, лесные массивы и чащи - проверкой на прочность и выносливость.
Сергей Вязович, капитан команды "МАЗ-СПОРТавто", отметил, что в регионах внимание к спортсменам выше, а администрация городов тепло помогает с организацией, логистикой и проживанием. По его мнению, жители регионов встречают теплее, чем искушенная столичная публика.
Охватить необъятное - именно так можно охарактеризовать насыщенную соревновательно-показательную программу. Виды спортивного экстрима проходили на 4 площадках, 3 из которых оказались в пешей доступности. Чтобы добраться до места борьбы с лесной стихией внедорожников, курсировал специальный автобус.
Ольга Новикова, Светлана Байдакова, участницы фестиваля "ЭкстримПрорыв":
"Очень позитивно, очень красиво, интересно организовано. Видно, что с душой подходили к мероприятию. И не хочется даже уезжать. Мы специально на два дня забронировали гостиницу".
Ольга и Светлана - опытные автоледи и любительницы нестандартного вождения по бездорожью. Девушки заявились на гонку формата РФС. Это одно из самых сложных испытаний, потому как объединяет все дисциплины внедорожного спорта. А вот правила просты. На каждый участок отводится 15 минут. Старт - после нажатия кнопки штурманом, финиш - так же. Вот только уложиться в лимит отведенного времени удается далеко не каждому.
С утра до вечера не переставая жужжали моторами, угадайте кто? Конечно, прописавшиеся надолго на "ЭкстримПрорыве" эндуристы, зашедшие на фестиваль два года назад как показательная дисциплина. Сегодня в Ушачах представители этого вида мотоциклетного спорта проводят полноценный этап по эндуро-кроссу. Соревнуются не только взрослые, но и юниоры.
Евгения Мошок, зампредседателя комитета эндуро Белорусской федерации мотоциклетных видов спорта:
"Изюминка, что у нас есть юниоры. Не каждый взрослый зритель может понять, что ребенок в 9 лет может справиться с такой техникой, да еще не просто так ехать на ней, а в принципе преодолевать препятствия, как и взрослые люди. Это такой вот адреналин, волнение и работа на грани физических возможностей. Ты всегда стоишь и думаешь: "Ну как же они тут едут?" Мне кажется, вот этим и берем".
Боролись за внимание зрителей и старались тем самым заманить в свои спортивные сети представители и других мотоциклетных видов спорта. Ловко маневрировали по неизвестному ранее и полученному только перед самим стартом маршруту с препятствиями представители мотоджимханы.
Максим Роговой, председатель комитета мотоджимханы Белорусской федерации мотоциклетных видов спорта:
"Ушачи - это уже не маленький городок, а довольно громкий. И это очень важно. Здесь любой может присоединиться к кружку по интересам. В городе есть спортивные комплексы. Правда, мотоджимханы пока нет, но я думаю, что скоро ее откроют. Мы готовы поддержать это начинание. Чем хороша джимхана? Она не так экстремальна, как профессиональный спорт, где есть риск оказаться в опасных ситуациях и понести большие затраты. А на джимхане можно ездить просто для удовольствия. Это будет большим преимуществом для дорог общего пользования".
А вот в такой труднопроизносимой с первого раза дисциплине, как стантрайдинг, пришлось ограничиться лишь показательным выступлением. Этот сложнейший вид спорта покоряется не каждому. Чего уже точно не скажешь о гомельчанине Владимире Петрове - на его танцы с мотоциклом можно смотреть вечно.
Владимир Петров, многократный чемпион и призер турниров по стантрайдингу:
"Все довольно просто. Это езда на спортивном мотоцикле либо без пластика, либо с пластиковым обвесом. Она включает в себя как акробатические элементы на заднем колесе, так и на переднем. Люди приезжают сюда со всех уголков республики, и я стараюсь создать атмосферу, которая объединит всех жителей Беларуси в одном месте".
Дрифт, показательные выступления наших гостей - гигантов уральского автопрома, ралли-спринт, трофи-рейд, картинг-слалом - это все истории, когда человек сражается с препятствиями вместе с техникой. Но на "ЭкстримПрорыве" был и особенный турнир, когда человек вышел против машины.
8 сильнейших богатырей двух стран - Беларуси и России - спорили за титул самого мощнейшего. По очереди тянули трехтонный внедорожник, затем толкали 10-тонный МАЗ, тягали неудобные грузы и устроили фермерскую прогулку. Для понимания: каждый из так называемых чемоданчиков весит 130 кг.
Сергей Опришко, победитель турнира по силовому многоборью (Россия):
"Конечно, это очень интересно. Такой грандиозный фестиваль. Это очень круто. Спасибо Беларуси за эту зрелищность, за то, что здесь происходит. Много локаций, которые можно посмотреть. В России подобные мероприятия проводятся нечасто, можно сказать, что в единичных городах можно увидеть нечто подобное".
А после пришло время рекорда "ЭкстримПрорыва", замахнулось на который трио силачей. Цель - как можно быстрее прогуляться с чемоданчиками, каждый весом уже по 170 кг.
Евгений Шавченко, рекордсмен фестиваля "ЭкстримПрорыв":
"Всегда, когда бежишь на финиш, одна цель - быстрее, потому что вес тяжелый, давление поднимается, и видишь эту черту, как зеницу. Главное - дойти, лучше добежать. Чтобы словить адреналин, драйв, не надо употреблять спиртные напитки. Нужно заняться настоящими мужскими видами спорта. Такие, как силовой экстрим, а также автогонки и многое другое".
Внимание особенно девушек к таким богатырям оказалось естественным. Хотя, впрочем, на "ЭкстримПрорыве" популярностью пользовался каждый спортсмен. И даже не стоит выделять, какая дисциплина влюбила в себя больше поклонников. Сегодня точно можно сказать одно: этот фестиваль - самая яркая и экстремальная визитная карточка Беларуси.