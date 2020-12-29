"Челси" не справился с "Астон Виллой"

В матче 16-го тура Английской премьер-лиги "Челси" на "Стэмфорд Бридж" довольствовался ничьей с "Астон Виллой", 1:1. На гол Жиру ответил Эль-Гази после перерыва. Таким образом в турнирной таблице результаты стали еще плотнее - -вторую команду от девятой отделяют лишь 4 очка. Причем у девятого "Саутгемптона" еще матч в запасе.