"Челси" принимает "Бернли". Прямая трансляция в 22:00 на "Беларусь 5"

Унижение в Ливерпуле. Все еще претендующий на Лигу чемпионов "Манчестер Юнайтед" на выезде крупно уступает "Эвертону" 0:4 и остается на шестом месте в таблице чемпионата Англии.



"Арсенал" дома слабее "Кристал Пэлас" 2:3. Сегодня в 22 часа "Челси" принимает "Бернли". Прямая трансляция из Лондона на "Беларусь 5".