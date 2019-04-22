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"Челси" принимает "Бернли". Прямая трансляция в 22:00 на "Беларусь 5"

Унижение в Ливерпуле. Все еще претендующий на Лигу чемпионов "Манчестер Юнайтед" на выезде крупно уступает "Эвертону" 0:4 и остается на шестом месте в таблице чемпионата Англии.

"Арсенал" дома слабее "Кристал Пэлас" 2:3. Сегодня в 22 часа "Челси" принимает "Бернли". Прямая трансляция из Лондона на "Беларусь 5".

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