"Челси" проиграл "Манчестер Сити"

В центральном поединке 17-го тура Английской Премьер-лиги "Челси" дома без вариантов проигрывает "Манчестер Сити" 1:3. "Синие" опускаются на восьмое место, горожане в четырех баллах от лидера - "Ливерпуля". Марсисайдцы сегодня сразятся с "Саутгемптоном".