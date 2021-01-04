ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

"Челси" проиграл "Манчестер Сити"

В центральном поединке 17-го тура Английской Премьер-лиги "Челси" дома без вариантов проигрывает "Манчестер Сити" 1:3. "Синие" опускаются на восьмое место, горожане в четырех баллах от лидера - "Ливерпуля". Марсисайдцы сегодня сразятся с "Саутгемптоном".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все