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"Челси" увозит ничью из Германии

"Айнтрахт" из Франкфурта открыл счет в первом тайме - Лука Йович отметился точным ударом, гол в раздевалку записал на свой счет Педро - 1:1, цифры на табло больше не менялись. Ответные полуфинальные игры пройдут 9 мая.

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