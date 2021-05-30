ФК "Челси" выиграл Лигу чемпионов

Английский финал остается за "Челси"! Лондонцы второй раз в истории побеждают в Лиге чемпионов. Единственный мяч в ворота "Манчестер Сити" в конце первого тайма провел Кай Хаверц - 1:0.

В прошлый раз "Челси" брали трофей в 2012 году. А для наставника "синих" Томаса Тухеля это первый подобный титул. Белорусские болельщики смогли насладиться футболом мирового уровня в прямом эфире. Финальный поединок транслировал "Беларусь 1".