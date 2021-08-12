"Челси" выиграл Суперкубок УЕФА

Третий год подряд Суперкубок УЕФА берет немецкий тренер. Томас Тухель завоевал трофей вместе с "Челси", обыграв "Вильярреал". В основное время клубы обменялись голами, судьба титула решалась в серии пенальти - 6:5. За лондонцев не забил Кай Хаверц. Аисса Манди и Рауль Альбиоль не реализовали свои попытки за испанцев.