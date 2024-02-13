Челябинская область принимает Всероссийскую спартакиаду сильнейших. Какие успехи у белорусских спортсменов

Олимпийские чемпионки Ирина Лещенко и Динара Смольская сегодня показали качественную стрельбу в рамках индивидуальной гонки на Спартакиаде сильнейших в Челябинской области.

Ирина замкнула топ-10 спортсменок, а Динара стала - 21-й. Однако эта гонка была первой для белорусской биатлонистки после возвращения в спорт (всего лишь 4 с небольшим месяца назад она впервые стала мамой).