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Чем удивил норвежский клуб "Буде-Глимт" в 1/4 финала Лиги конференций?

В третьем по значимости клубном турнире Старого Света норвежский клуб "Буде-Глимт" продолжает удивлять - в первой игре 1/4 финала 2:1 повержена "Рома"! "Лестер" с ПСВ сыграли вничью 0:0.

Итог матча "Фейенорд" - "Славия" 3:3. А в "Марселе" Димитар Пайет выдал лучший гол четверга и тем самым помог обыграть ПАОК 2:1.

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