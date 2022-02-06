Чем запомнились первые олимпийские дни белорусам

Гостей и участников Олимпийских игр на каждом шагу сопровождают летающая панда Бин Дуньдунь и китайский фонарик Сюэ Жунжун. Они олицетворяют чистоту, стойкость и гостеприимство принимающей стороны. Cимволы и знаки в Пекине сейчас просто везде. Основными темами церемонии открытия стали мир во всем мире, экология, олимпийские ценности. А главная концепция - единая судьба человечества. И, кажется, как раз в день открытия человечество определилось со своим будущим.

Звучит громко, но как раз так и прогремела встреча лидеров Китая и России на полях Олимпиады. Официальный конец однополярного мира! Как вам такие заголовки? Может, и это событие сдуло со своего поста генсека НАТО Столтенберга? В общем, старт Игр получился удивительным во всех смыслах.

Но сразу после зажжения олимпийского факела мировая политика уходит на второй план - это негласный закон спортивной природы. Теперь все внимание на арены, где разворачивается серьезная борьба, и мы, конечно же, болеем и переживаем за наших спортсменов. Чем запомнились первые олимпийские дни и что происходит в коронном медицинском смысле - с места событий Алексей Мартиненок.

Пекин - первый город в мире, который принял и летние, и зимние олимпийский игры. Между стартами прошло 14 лет, но Китай силен своими традициями. Церемония прошла на том же стадионе "Птичье гнездо", у действа тот же режиссер, а в атмосфере - то же чувство, что все продумано до мелочей и должно быть просто идеально!

Не в атмосфере, а в воздухе мирового масштаба свои законы диктует коронавирус. Уже сквозь вторую олимпиаду подряд идет эта красная нить. И в Китае ее, конечно, сделали шелковой. Дорого, но гладко: все участники и гости полностью изолированы от внешнего мира. Тотальный контроль на каждом этапе.

Эффективность таких мер прочувствовали на себе и белорусы. Врач нашей официальной делегации сдал положительный тест и стал клиентом своих китайских коллег. Самочувствие хорошее, так что время даром не терял - остался рабочей единицей в команде.

Видеоинженер Белтелерадиокомпании Николай Юзефович попал в похожую ситуацию и отправился в специальный отель на изоляцию. Без симптомов и паники - скрасил одиночество небольшим видеоблогом.

Общий бюджет Олимпиады - почти четыре миллиарда долларов. При том, что новые объекты практически не возводились - адаптировали инфраструктуру летних Игр. Такая она, цена безопасности. Несмотря на все строгие меры, атлеты без поддержки не остались. На соревнования все-таки допустили ограниченное количество зрителей. Правда, все они - вакцинированные жители Китая. А вот самим спортсменам запрещено выходить из стерильного пузыря соревнований.

Беларусь представляют на Олимпиаде 29 атлетов в шести видах спорта. В течение двух недель они будут сражаться за медали. Главные надежды - биатлон, фристайл и конькобежный спорт. К подготовке подошли очень серьезно. К примеру, для стреляющих лыжников организаторы задолго до стартов высылали видео, где в подробностях описаны все участки трассы. На месте все подтвердилось, как и опасение по поводу горного ветра.

И вот он, волнительный первый старт - смешанная эстафета! Очень сложный ветер, и очень низкие температуры. После первого этапа сборная Беларуси - в тройке лидеров.













В такой гонке все меняется очень быстро. Сильный ветер на огневых рубежах - самая настоящая лотерея. Одни спортсмены пытаются переждать порывы, другие стреляют быстро - в расчете на скорость на дистанции. К экватору гонки наша сборная в шестерке сильнейших. Два заключительных мужских этапа для Беларуси получились довольно ровными, и наша Беларусь сохранила ту же шестую строчку в итоговом протоколе.

А вот золотой финиш получился очень драматичным. Три лидера боролись до последних метров. Итоговый пьедестал - Норвегия, Франция, Россия.

Самые главные гонки и наши надежды еще впереди. На Олимпиаде каждый медальный старт для спортсмена - это событие едва ли не всей жизни. В этот же день на конькобежном овале зрители увидели легенду. На лед вышла пятикратная олимпийская чемпионка из Германии Клаудия Пехштайн. 22 февраля ей исполнится 50 лет.

А вот наша Марина Зуева - по мнению экспертов - скрытый, но вполне реальный претендент на медали Пекина. 3000 метров спортсменка пробежала с 16-м временем, но все еще впереди.













Впереди у Марины еще три попытки добыть драгоценные металлы. Кстати, к производству этих самых медалей в Китае подошли очень творчески. Внешний вид перекликается с нефритовыми подвесками, сделанными 5300 лет назад. А изображения выполнены по мотивам древних звездных карт. Все это - гармония бесконечного неба, человека и природы. В общем, и вокруг медали - сплошь китайская философия.