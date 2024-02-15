Чем запомнился восьмой день Всероссийской спартакиады сильнейших

Традиционно сильными для белорусов зимними видами спорта 15 февраля продолжилась соревновательная программа на Спартакиаде сильнейших. Но прежде всего белорусских поклонников спорта порадовала опытная участница Олимпийских игр Мария Шканова, которая завоевала серебро в горных лыжах. Пока все в предвкушении завтрашней биатлонной смешанной эстафеты с участием олимпийской чемпионки Ирины Лещенко и призера чемпионата мира Анны Сола, давайте посмотрим, чем запомнился сегодняшний соревновательный день.

Иногда некоторые вещи кажутся ближе, чем они есть. И что может быть общего с Челябинском, Уралом у Минска? Но вот есть такой Ледовый дворец, который создавали по архитектурному эскизу минского Дворца спорта. Младший брат нашей арены.

Действительно, челябинский Дворец спорта "Юность" сооружен и возведен по материалам Белгоспроекта, где руководителем группы был архитектор Сергей Дмитриевич Филимонов. Именно под его руководством создавался белорусский предшественник челябинской арены. Здесь именно наше спортивное сооружение, ставшее, кстати, одним из первых подобного рода в Беларуси, взяли за основу.

А ледовая арена "Уральская молния" внутри чуть похожа на наш конькобежный овал. В Ледовом дворце располагается и аллея звезд действительно большой величины. И приятно осознавать, что здесь есть и портрет нашего знаменитого спортсмена, двукратного призера Олимпийских игр и уроженца города Орша Игоря Железовского.

Тем временем в раздевалке белорусской национальной сборной разминалась Анна Доморацкая, спустя минуты в компании еще одной из ведущих спортсменок сборной Екатерины Слоевой она вышла на дистанцию 1000 м.

Надо отметить, что белорусы на Спартакиаде в конькобежном спорте открывают любую соревновательную программу, и это не самое удобное решение для наших ребят. Но и здесь они не смотрят на внешние обстоятельства.

Слоева по итогам забега 4-я, во всего лишь одном шаге от подиума. На подобной дистанции в 1000 м, но у мужчин у нас также высокая 4-я позиция, ее автор Игнат Головатюк.

У нас главный старт в конце декабря - это чемпионат России. Также финальный Кубок России, он проходит в марте. Но в этом году наши министры смогли договориться, мы участвуем в этих соревнованиях. Сергей Ильютик, старший тренер национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту

В Тюмени яркая внешность белорусских лыжниц подкреплялась результатом. Скептики скажут, мол, если ты не на пьедестале, то и не стоит говорить об этом. Но именно в лыжных гонках у белорусок самая непростая конкурентная среда на всей Спартакиаде. Ведь единственные, кто навязывал борьбу норвежским лыжникам, были именно спортсмены из России. А теперь наши девушки состязаются именно с ними.

Во фристайле у нас уже есть три медали, к успехам в индивидуальных прыжках еще одно серебро добавили белорусы после командной работы. Наше трио - Анна Деруго, Игорь Дребенков и Макар Митрофанов - лишь три балла уступило победителям, но взяло серебряную медаль.

Вчера я занял 3-е место в личном выступлении, результатом доволен. В командных соревнованиях мы рассчитывали на золото, но получилось немного по-другому. Были очень тяжелые условия, холод, ветер, но мы со всем справились. Макар Митрофанов, серебряный призер Спартакиады сильнейших по фристайлу 2024