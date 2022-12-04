Чем запомнится чемпионат мира по футболу в Катаре?

Мы все любим футбол. От Японии до Сенегала, от Эквадора до Австралии. Спасибо Катару за эмоции!

Это потрясающе! На этом чемпионате мира царит удивительная атмосфера. Множество культур, множество национальностей. Люди собрались вместе ради футбола. Это нечто прекрасное. Мне все нравится. И я счастлив быть здесь. Томас Мартикорена, болельщик сборной Аргентины по футболу

Я проделал такой долгий путь, чтобы приехать сюда. Так что да, я очень рад быть здесь. Мартин Дуальдем, болельщик сборной Уругвая по футболу

Я мечтала увидеть Роналду. И я его увидела. Это потрясающе! Мы все наслаждаемся футболом. Сима Мобин, болельщица сборной Португалии по футболу

Отличный, отличный футбол. Столько энергии! Болельщики на стадионе выкладываются на 100 %. Прилагают много усилий, чтобы поддержать команды. Абдулла Эсси, болельщик сборной Франции по футболу

В свою очередь сборные благодарят фанатов результатами. И спортивных сенсаций на чемпионате мира уже набралось предостаточно. Саудовская Аравия обыграла Аргентину (2:1) на групповой стадии.

В честь всего четвертой победы на мундиалях король этой восточной страны Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд устроил незапланированный выходной. А наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд пообещал каждому футболисту автомобиль Rolls Royce Phantom. Стоимость одного такого презента плюс/минус полмиллиона долларов.

Япония хлопнула и Германию, и Испанию - 2:1. А болельщики Страны восходящего солнца запомнятся всему миру как самые чистоплотные. Они после каждого матча убирали за собой мусор на стадионах.

Кстати, возможно, из-за поражения японцам Бундесманшафт вообще не попала в топ-16. Перед этим поединком немцы провели акцию в поддержку меньшинств. На мундиале ФИФА запретила символизирующие повязки One Love. Но игроки умудрились напомнить про движение ЛГБТ и закрыли себе рты руками на командном фото. Что ж! Катарцы тоже нашли возможность сказать Ауфидерзейн / Ауфидерхерен этой сборной.

Зато в плей-офф пробилась Австралия. У "Соккеруз" один из самых скромных составов на турнире - менее 38-ми миллионов евро цена всего ростера.

Потому в 4 часа ночи в Мельбурне поклонники игры номер один устроили массовое сожжение фаеров на радостях от второго нокаут-раунда в истории.

Или случай с приставкой "анти". Морокко одолело Бельгию - 2:0. И в центре Брюсселя вспыхнуло безудержное веселье.

Фанаты, по преимуществу арабского происхождения, разгромили полгорода. Полиция отреагировала мгновенно.

Очень жаль, что сам чемпионат мира уступает место в новостных сводках совсем нефутбольным темам. И прежде всего они связаны с большой политикой. Федерация футбола США опубликовала в своих соцсетях "откорректированный" флаг Ирана, на знамени отсутствовала эмблема, олицетворяющая написание словосочетания "Аллах велик". Через три часа этот пост был удален. Федерация футбола Ирана в ответ потребовала дисквалифицировать американцев за оскорбление достоинства своей страны. Наказания не последовало.

Футболисты и персонал не знали, что публикует наша пресс-служба в социальных сетях. Порой такие моменты находятся вне нашего контроля. Мы можем только принести извинения от имени игроков и персонала. Грегг Берхалтер, главный тренер сборной США по футболу

В историю попал полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа. Футболист в матче против команды Швейцарии выступал в особых бутсах. На обуви были изображены два флага - Камеруна и России, потому как игрок имеет российское гражданство. И за триколор Гаэлю пришлось отдуваться. Заботливые страны потребовали разбирательства от ФИФА. Наказания не последовало.





Капитан Аргентины Месси был проклят мексиканцами. И совершенно не за гол и ассист в очной встрече сборных, а за видео из победной раздевалки "альбиселесте". Мол, Лео специально откинул ногой футболку соперника. Глупый и раздутый скандал.

Это было недоразумение. Любой, кто знает меня, в курсе, что с моей стороны нет неуважительного отношения. Это раздевалка, вещи после игры. Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке. Лионель Месси, капитан сборной Аргентины по футболу

Многим болельщикам этот мундиаль запомнится ограничениями. Чего только стоит запрет на продажу пива на стадионах. Но чем жестче правила, тем больше энтузиастов их переступить. Одна из них хорватская модель Ивана Кнолль. За приключениями девушки в мусульманской стране следят с тем же усердием, как и за выступлением "шашечных" на футбольном поле.

Бывшая "мисс Загреб" и "мисс Хорватия" создала свой собственный бренд нижнего белья. И для рекламы купальников лучшего места на земле, чем Катар, не нашлось, по мнению Иваны. Кнолль регулярно посещает матчи хорватов. Местные жители возмутились откровенными нарядами девушки и потребовали отправить фанатку в тюрьму за неуважение к их традициям и религии. Но хорватка не останавливается на достигнутом и генерирует еще больший резонанс вокруг своей особы, критикуя в соцсетях организацию турнира.

В конце концов как бы ни старалась принимающая сторона, повод для замечаний отыщется всегда. Например, Катар потратил на организацию минимум 220 миллиардов долларов. Но фанатам не хватило гостиничных номеров, многим поклонникам футбола приходится жить в деревне, построенной из морских контейнеров.

Все здорово. Хорошо, что я здесь развлекаюсь. Очень организованно, чисто, да и люди такие дружелюбные. Мне нравится. Дениз Алвес, болельщица сборной Бразилии по футболу

В деревне есть киоски с едой, магазины с атрибутикой. Для массового просмотра футбола установлены два больших экрана. Размещены шезлонги, на которых болельщики могут загорать. Хоть в Катаре и календарная зима, но температура-то плюс 30 по Цельсию. За ночевку в деревне из морских контейнеров с человека возьмут 200 долларов. Такая же цена за проживание в палатке в лагере бедуинов. Городок разбит прямо в пустыне в 40 минутах езды на север от центра Дохи.

Если вы идете на транспорт, который предоставляют организаторы, получается беспорядок какой-то. Потому что вы должны ехать на одном автобусе, затем на другом, потом как-то добраться до железнодорожного вокзала Лусаил. Это действительно очень хорошее место, потому что вы посреди пустыни, но у вас есть где посмотреть матчи. Рядом совсем мало людей, так что вы можете расслабиться. Паола Берналь, болельщица сборной Мексики по футболу





И раз речь зашла про пустыню. Катар предлагает болельщикам разнообразные варианты, как скоротать время между футбольными матчами на мундиале и ознакомиться ближе с культурой страны. Популярностью у фанатов пользуется верблюжий лагерь возле столицы. И такого потока посетителей никогда в жизни не видели ни животные, ни их дрессировщики.

Это на самом деле невероятно, потому что ты чувствуешь себя королем. Очень приятно кататься на животном. Просто супер! Хуан Гуаль, болельщик сборной Аргентины по футболу

Около двадцати прогулок в день - такова была нагрузка до мундиаля. Но сейчас верблюдам приходится работать практически круглосуточно. В среднем 500 поездок утром и столько же вечером.

Все хотят кататься и фотографировать. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы все были счастливы. У нас всего 60 верблюдов, очень сложно справляться. Сложность в том, что верблюдам тоже нужен отдых. Я уже умею определять, кому дать перерыв и напоить. А иногда доходит до того, что верблюды попросту отказываются вставать. Али Идрисс аль-Джабер, смотритель верблюжьего лагеря

До конца чемпионата мира едва ли наплыв болельщиков сократится. Хорошенько отдохнуть у верблюдов получится только после финала.

Триумфатор мундиаля определится 18 декабря.