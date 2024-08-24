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Чем завершился чемпионат Беларуси по летнему биатлону и кто оказался лучшим в масс-стартах

В Раубичах 24 августа завершился чемпионат Беларуси по летнему биатлону. Уже известны лучшие как в женском, так и мужском масс-стартах: Динара Смольская и Максим Воробей.

В какой форме новый сезон начинают лидеры сборной в Раубичах, выяснил Александр Якубовский (см. видео).

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