Чемпион Беларуси по футболу в Высшей лиге должен определиться 28 ноября, но есть в том числе варианты, что триумфатор станет известен позже.

Действующий обладатель трофея - лидер турнирной таблицы "МЛ Витебск" в случае успеха в гостевом матче с бобруйской "Белшиной" второй год кряду гарантирует себе заветный титул. В случае осечки северян, шансы подняться выше будут у "Ислочи", которая в Борисове сыграет с БАТЭ, и у минского "Динамо" готовящегося к битве с "Нафтаном" в Новополоцке. Оба коллектива отстают всего на балл от первой строчки и могут завершить розыгрыш с равным количеством очков. В таком случае обладатель трофея определится в золотом матче.

Также в теории сразу три клуба могут завершить первенство с одинаковыми показателями. Если "МЛ Витебск" уступит "Белшине", а "Ислочь" и столичное "Динамо" завершат свои матчи миром. Тогда все клубы ждет однокруговой дополнительный турнир.

Развязка сезона совсем скоро - в 13:00 в режиме переклички следим за главными поединками на телеканале "Беларусь 5".