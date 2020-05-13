Чемпион Беларуси по гандболу среди женских команд может определиться уже сегодня

В столичном Доме гандбола по улице Бурдейного "БНТУ-БелАЗ" примет "Гомель", начало в 17 часов. В случае успеха южанки возьмут золото чемпионата. В турнирной таблице они опережают столичный коллектив на два балла. При другом исходе решающая встреча состоится 17 мая в Гомеле. Отметим, что матчи пройдут без зрителей.

