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Чемпион Беларуси по гандболу среди женских команд может определиться уже сегодня

В столичном Доме гандбола по улице Бурдейного "БНТУ-БелАЗ" примет "Гомель", начало в 17 часов. В случае успеха южанки возьмут золото чемпионата. В турнирной таблице они опережают столичный коллектив на два балла. При другом исходе решающая встреча состоится 17 мая в Гомеле. Отметим, что матчи пройдут без зрителей.

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