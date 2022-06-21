Чемпион Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд определится 21 июня

Останется трофей в столице или отправится в Брест? Сегодня на площадке в парке Горького определится чемпион Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд. Местный "Минск" на прошлой неделе в Бресте сравнял счет в финальной серии со "Строителем" - 2:2 - и теперь настроен защитить трофей.



Получится ли у гостей прервать гегемонию столичного клуба, неизменно побеждающего в национальном первенстве с 2014 года, станет известно из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 16:20.