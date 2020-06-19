Чемпион Беларуси по мини-футболу определится в ближайшее воскресенье

Чемпион определится в ближайшее воскресенье. ВРЗ восстанавливает статус-кво - 2:2 - в финальной серии первенства Беларуси по мини-футболу. В четвертой дуэли (она прошла в Гомеле) хозяева вырвали волевую викторию - 2:1. На точный удар Алексея Петрова дублем ответил Вячеслав Григорьев. Решающий матч в воскресенье примет спорткомплекс "Олимпиец" в Орше. Начало в 14 часов.