Чемпион Беларуси по волейболу солигорский "Шахтер" завершает еврокампанию

Чемпион Беларуси по волейболу солигорский "Шахтер" вслед за Лигой чемпионов завершает выступление в розыгрыше Кубка ЕКВ. Накануне и в ответном поединке в рамках 1/32 финала "горянки" уступили немецкому "Дюрену" - 0:3. Теперь команда Виктора Бекши сосредоточится на внутренней арене.