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Чемпион Европы - болгарин Красимир Анев. Первые медали чемпионата по биатлону нашли своих обладателей

Первые медали открытого чемпионата Европы по биатлону нашли своих обладателей. В Раубичах первыми на старт индивидуальной гонки на 20 километров вышли мужчины. По ее итогам чемпионом Европы сенсационно стал болгарин Красимир Анев, который опередил серебряного призера норвежца Тарьей Бе, бронза досталась еще одному представителю страны викингов - Эндре Стромсхейму. Лучшим из белорусов стал Роман Елетнов, который финишировал 15-м. В Раубичах работает наша съемочная группа и Ян Пашкевич (прямое включение).

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