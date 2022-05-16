Чемпион Италии по футболу станет известен по итогам 38-го тура

В итальянской Серии А наступает кульминация. Кто же заберет скудетто в этом сезоне, мы с вами узнаем по итогам заключительного, 38-го тура. На триумф претендуют миланские гранды - "Интернационале" и "Милан". Накануне сине-черные победили "Кальяри", 3-2, и сохранили отставание от красно-черных в 2 балла. В последнем туре внутреннего сезона 22 мая "Интеру" предстоит игра с "Сампдорией", а "Милану" - против "Сассуоло".