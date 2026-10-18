Чемпионат Беларуси по футболу: БАТЭ в гостях у "Днепра", "МЛ Витебск" против "Немана"

18 октября в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу будут сыграны два поединка. Их в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

В 15:00 стартовала встреча "Днепра" и БАТЭ - команд, которые продолжают борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

А в 20:00 на зеленом газоне ЦСК "Витебский" сыграют претендующий на чемпионство клуб "МЛ Витебск" и сражающийся за медали "Неман".

19 октября пройдет последний игровой день очередного тура.