Чемпионат Беларуси по футболу: "Ислочь" обыграла "МЛ Витебск" со счетом 1:0

В белорусском клубном футболе настала горячая пора. Выиграют чемпионат те, кто сумеет допустить минимум ошибок. Важен каждый турнирный балл.

Два претендента на золото - "Ислочь" и "МЛ Витебск" провели самый главный поединок в сезоне.

Это матч, который должен был показать, кто реально претендует на золото. "МЛ Витебск" лидирует в таблице, опережает "Ислочь" на 4 балла. Отрыв не маленький, но в футболе каждый гол может изменить многое. Более того, хозяева еще ни разу не обыгрывали гостей в рамках Высшей Лиги.

В первом тайме солировала "Ислочь", хозяева могли забивать. Но реализация была не на их стороне. В играх такого накала любая мелочь, каждая подсказка - все может сыграть ключевую роль.

Хозяева зацепились за свой момент. На 49-й минуте Адеола Олалейе забил в ворота "МЛ Витебска". Затем на поле началась настоящая борьба. "МЛ Витебск" создавал моменты и мог забить. "Ислочь" тоже отвечала опасно. Но счет так и не изменился на радость хозяевам. "Ислочь" обыграла "МЛ Витебск" - 1:0.

Действующий чемпион опустился на второе место, лидирует теперь минское "Динамо", которое обыграла "Белшину" - 3:2. Клуб из Минской области замыкает тройку. До первого места - 3 балла.

В концовке сезона футбол становится особенно честным. Осталось сыграть 4 тура, поэтому на первый план выходит результат. Он и даст ответы на главные вопросы: кто станет чемпионом и кто покинет элитный дивизион?