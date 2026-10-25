Чемпионат Беларуси по футболу: как прошел матч между БАТЭ и "Белшиной"

В белорусском футболе настало время самых главных разборок. Одни участвуют в чемпионской гонке, а другие сражаются за место в элитном дивизионе в следующем сезоне. Например, как "Белшина" и БАТЭ. На "Борисов-Арене" команды сыграли очень эмоциональный матч в 26-м туре Высшей лиги.

Первое, что сразу бросилось в глаза, - отсутствие в технической зоне БАТЭ старшего тренера Виталия Рогожкина. В матче с "Белшиной" командой руководил его помощник Артем Куликов.

"Виталий Васильевич никуда не делся, он находится рядом - проводим консультации, созваниваемся", - пояснил Артем Куликов.

Ключевой эпизод матча произошел на 82-й минуте, когда Нескаромный получил красную карточку.

Никита Голуб, нападающий ФК "Белшина" (Бобруйск): "Сегодня футбол отошел на второй план. На первом плане была борьба: кто выиграл борьбу, тот и владел инициативой, поэтому пытались держать удар".

И "Белшина" воспользовалась численным преимуществом. На 87-й минуте Дубовский срезал мяч в собственные ворота.

1:0 - "Белшина" забирает крайне важные три балла и поднимается на промежуточное 12-е место, а БАТЭ опускается в зону стыковых матчей.

Александр Володько, тренер ФК "Белшина" (Бобруйск): "Борисову хочу пожелать удачи. Я верю, что у них все получится".

26-й тур завершится 25 октября, а перед этим будут сыграны три матча. "Арсенал" встретится с "Днепром", "Торпедо-БЕЛАЗ" отправится на выезд в Мозырь, а "Неман" будет принимать брестское "Динамо".