Чемпионат Беларуси по футболу: "Торпедо-БелАЗ" уступило брестскому "Динамо" в вязком матче

В белорусском футболе борьба за медали только разгорается, а потому болельщики могут наблюдать много интересных противостояний. Так, в Жодино играли "Торпедо-БелАЗ" и брестское "Динамо" - два классных клуба, два претендента на самые высокие места.

Матчи таких статусных команд всегда имеют два сценария: либо он получается очень результативным, либо проходит в борьбе, и судьбу 3 баллов решает один момент. Второй вариант - это про игру в Жодино.

На 77-й минуте отличился Денис Левицкий. Полузащитник прежде выступал за "Торпедо-БелАЗ", который мог забить еще раньше, но Ломовицкий - новичок "автозаводцев" - промахнулся из убойной позиции.



Алексей Бага, главный тренер ФК "Торпедо-БелАЗ" (Жодино): "Я верю в пацанов, верю в то, что они хорошо трудятся, а это самое главное. И как сложится - покажет жизнь. Все хотят быть вверху, все также много работают, тренируются, много хороших тренерских команд вокруг, поэтому дело такое, загадывать не хочется, но, конечно, мы каждую игру будем готовиться играть на победу. Чемпионат очень ровный, чемпионат крепкий, тяжелый, поэтому в каждом туре случиться может все что угодно".

"Автозаводцы" остались без гола в этой встрече. А без забитых мячей победить нельзя. Три балла забирает Брест, который не проигрывает в чемпионате уже пять матчей подряд.

"Тяжелая и вязкая игра. Игра за место под солнцем, если так можно сказать. Две команды играли от ножа, если можно так выразиться. Я очень благодарен своим игрокам, что они традиционно оставили все силы на поле и добыли очень важную победу", - отметил главный тренер ФК "Динамо-Брест" Александр Седнев.

17-й тур чемпионата завершится 9 августа. В программе два матча: БАТЭ на выезде сыграет с "Барановичами", а "Гомель" будет принимать "Минск". Эту игру в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5", начало в 18:45.