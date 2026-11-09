Чемпионат Беларуси по хоккею: три поединка закроют 21-й тур Экстралиги
21-й тур Белорусской экстралиги завершится тремя поединками. "Химик" в Новополоцке готовится принимать "Славутич", "Авиатор" в Барановичах сыграет с "Брестом", а в Орше болельщиков ждет противостояние местного "Локомотива" с "Могилевом".
Железнодорожники в турнирной таблице идут 12-ми, в 8 баллах от зоны плей-ин, "львы" - на строчку ниже, и им до десятой команды пять пунктов.
Стартовое вбрасывание в матче - в 18:55, прямая трансляция - на телеканале "Беларусь 5".