Чемпионат мира по борьбе в Астане: белорусы выступают под национальным флагом

Чемпионат мира по спортивной борьбе стартовал в Астане яркой церемонией. Вновь сборная Беларуси выступает на главном турнире года под своим национальным флагом.

Чемпион мира (U-23) по борьбе Абубакар Хаслаханов выходил на пьедестал почета с флагом. Это уже подзабытые ощущения на больших стартах.

"Ощущал невероятную гордость, что смог прославить свою страну, что весь зал и весь мир слушали гимн моей страны. Это бесценные эмоции, которых я желаю всем спортсменам, потому что все каждый день тренируются, стараются, отдают жизнь этому спорту ради этих моментов", - поделился Абубакар Хаслаханов.

Именно молодежная сборная Беларуси по борьбе заложила основу полноценного возвращения на мировую арену. В Лас-Вегасе у белорусов остались три медали молодежного форума - серебро и золото женской команды, а также титул чемпиона Абубакара Хаслаханова.

Это все ощущала и национальная сборная Беларуси, которая готовилась в знаменитом олимпийском комплексе "Стайки" под Минском ко взрослому форуму в Астане. Заранее было объявлено: сборная едет туда в полноценном статусе.

Иван Янковский, главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе:

"Когда мы на U-23 приехали и увидели на табло флаг Беларуси, мы поняли, как нам этого не хватало. У меня хорошая команда. В этот день нам нужно быть максимально готовыми и сконцентрированными, постараться выдать свой максимум. Тогда все будет хорошо".

На церемонии открытия главного события года в мире спортивной борьбы все увидели белорусскую делегацию, вклад которой в историю мировой борьбы невозможно переоценить.

Чего стоит имя Александра Медведя. Его не стало два года назад, но его легендарная квартира будто и сейчас ждет своих гостей. Время здесь замерло. Наверняка, лучший борец вольного стиля в ХХ веке следит где-то и сейчас за белорусской командой.

В составе сборной Беларуси - почти все лидеры, за исключением травмированной Ванессы Колодинской. У классиков выступят действующие бронзовые призеры чемпионата мира Кирилл Маскевич и Павел Глинчук, у вольников - призер Олимпийских игр Магомедхабиб Кадимагомедов, у девушек - медалистка Олимпиады в Токио Ирина Курочкина.

Чемпионат мира по борьбе набирает обороты, но все идет из традиций, которые белорусский спорт и белорусская борьба закладывали в ХХ веке, особенно с первых олимпийских чемпионов Олега Караваева и Александра Медведя.