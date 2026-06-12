Чемпионат мира по футболу стартовал победой сборной Мексики

Чемпионат мира по футболу стартовал в Мехико 11 июня. В матче-открытии главного турнира четырехлетия уверенной победы добилась сборная Мексики, справившись с командой ЮАР (со счетом 2:0). Примечательно, что поединок дружины завершали в формате 10 на 9.

Напомним, чемпионат мира 2026 года проходит на территории трех стран и объединил 49 команд-участниц. В общей сложности ожидается 104 ярких футбольных противостояний, следить за которыми белорусские зрители могут на телеканале "Спорт ТВ" на 11-й кнопке кабельных операторов.