Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в Баку

Министр по чрезвычайным ситуациям встретился со спортсменами, которые представят Беларусь на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Баку.

До старта остается неделя. В 2026 году в масштабных международных соревнованиях ожидаются выступления лучших огнеборцев из 14 стран Европы и Азии.

Белорусские сборные - мужская и женская - заканчивают подготовку на учебно-тренировочных сборах в Минске. Команды, их тренеры и задействованные специалисты проделали большую работу, учитывались современные методики и индивидуальные особенности спортсменов, чтобы они смогли показать достойные результаты.

"Команды готовы к участию в чемпионате мира. Немножко обновился состав мужской сборной команды. В течение подготовительного сезона к этим чемпионатам мира проделана очень большая работа. Все планы выполнены. Сборные команды прошли хороший этап подготовки, два международных старта. Все структуры Министерства спорта Республики Беларусь помогали в подготовке сборных команд", - отметила исполнительный директор Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта Маргарита Андриенко.

Спортсмены-спасатели со всего мира на протяжении 4 дней будут соревноваться в скорости, силе и выносливости, показывая, что опасная работа в жизни может быть захватывающим зрелищем.

Каждый день - новая дисциплина: две индивидуальные, еще две - командные. В каждой есть элементы пожарного дела. Вадим Синявский пожелал белорусским командам достойно представить Беларусь на мировом первенстве.