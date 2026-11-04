Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту стартует в Баку

Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту принимает Баку. 4 ноября - первый день международных соревнований. Беларусь выступает под 6-м номером.

Первый день чемпионата - с раннего утра спортсмены на стадионе репетируют забеги перед официальным стартом. Если говорить на языке профессионального спорта, это называется опробованием снарядов. Часть спортивного снаряжения команды привозят с собой, остальное предоставляет страна-организатор. Например, учебная башня, на которую взбираются спортсмены: опробование нужно для того, чтобы команды могли познакомиться с новой для себя площадкой и прочувствовать ее перед тем, как они будут здесь выступать.

Спортсмены очень серьезно относятся к этому этапу - в подготовке не бывает мелочей. Команды серьезно настроены - все хотят показать свои лучшие результаты. Впервые к профессиональным состязаниям спасателей присоединяется мужская сборная Вьетнама. Девушкам в этом году из новых команд составят конкуренцию спортсменки из Монголии, после долгого перерыва полноценно возвращается Германия.

Александр Макарчук, старший тренер мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"Конкуренция настолько выросла за эти последние годы, что команд, которые могут претендовать на призовые места, стало намного больше, чем в предыдущие годы. Если взять за последние 10 лет, то они прибавились. Если раньше это были Россия, Беларусь, Украина, Чехия потом прибавилась, то сейчас это и Казахстан, и Узбекистан, и Китай, и немцы в боевом развертывании хорошо могут подвинуть".

Ксения Вахильчук, участница женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"Чем больше команд, тем больше интереса, конкуренция - это всегда приветствуется. Настроение в команде боевое, настроены мы очень оптимистично, будем бороться до последних секунд".

К слову, этот день дается и на подготовку судей - обсудить финальные штрихи.

Денис Крюк, судья-информатор чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту:

"Основная задача - подготовить качественную базу, на которой будут проходить соревнования, создать стартовые протоколы, познакомиться со спортсменами, провести главную судейскую коллегию. Наши судьи являются одними из самых квалифицированных в мире, обеспечивают на достаточно высоком уровне работу судейской коллегии и, конечно, качественную работу для того, чтобы оценить результаты наших спортсменов".

В плане погоды условия для выступлений вполне комфортные. В Баку - днем до 20 градусов. В 2025 году сложности добавляла 40-градусная жара - команды выступали под палящим солнцем Эр-Рияда.

Виктория Юрченко, участница женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"Очень хорошая погода, мы рады солнечным лучам, потому что в Беларуси уже холодно, нам было тяжело бегать командные виды, на которые мы ставим приоритет".

И важно сказать: официальную трансляцию чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту впервые будет комментировать не перестающий влюбляться и влюблять в спорт белорусский комментатор Владимир Новицкий.

Владимир Новицкий, спортивный телекомментатор:

"Для меня в чем-то такое немножко странное состояние. Работал на 12 олимпиадах, на 17 чемпионатах мира по хоккею, непосредственно на 3 чемпионатах мира по футболу с места событий. И вот первый чемпионат мира, казалось бы, наверное, не для всех хорошо знакомому виду, как пожарно-спасательный спорт. Это зрелищно, это интересно".

Первый день состязаний совмещен с официальным открытием первенства, кульминацией яркого шоу станет зрелищный финал подъема по штурмовой лестнице, где определятся победители в этом виде испытаний, там же ожидаются первые медали и титулы чемпионов мира. На открытии будет присутствовать и министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси. До этого днем у него пройдет встреча с главой спасательного ведомства Азербайджана.