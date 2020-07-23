Чемпионат Англии. "Челси" уступает "Ливерпулю"

Яркая встреча на "Энфилде". Новый чемпион Англии - "Ливерпуль" - и "Челси" на двоих провели 8 мячей. Со счетом 5:3 "мерсисайдцы" в итоге взяли верх над гостями. Дублем отметился Алекс Окслейд-Чемберлен. За тур до финиша первенства "Челси" - 4-й, на балл лондонцы опережают "Лестер"